Supreme: Бунтарский рэп (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Байопик о знаменитой французской рэп-группе, зародившейся в 80-х годах – Supreme NTM. Граффитчики Дидье и Бруно решают основать свой собственный хип-хоп-проект. Получившийся в результате коллектив Supreme NTM быстро об�рел популярность благодаря актуальной политической лирике и энергичности участников. Слава, однако, дается им непросто, и в опасности оказывается сама дружба молодых людей.
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Информация
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ОЭРежиссёр
Одри
Эструго
- ТКАктёр
Тео
Кристин
- ШФАктёр
Шандор
Фунтек
- ФЛАктёр
Феликс
Лефевр
- СШАктёр
Сезар
Шураки
- ФНАктёр
Франсуа
Нейкен
- ВВАктёр
Виви
Виварелли
- ХЛАктриса
Хлоя
Лесерф
- НБАктёр
Натанаэль
Бозивуар
- МВАктёр
Мальком
Велудо
- РБАктёр
Райан
Бади
- ОЭСценарист
Одри
Эструго
- ДССценарист
Джои
Старр
- КШСценарист
Кул
Шен
- КРПродюсер
Кристоф
Россиньон
- ПГПродюсер
Пьер
Гиар
- СРМонтажёр
Софи
Рейн
- КККомпозитор
Кат
Киллер