Supreme: Бунтарский рэп
Wink
Фильмы
Supreme: Бунтарский рэп
6.92021, Suprêmes
Драмы107 мин18+

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Supreme: Бунтарский рэп (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Байопик о знаменитой французской рэп-группе, зародившейся в 80-х годах – Supreme NTM. Граффитчики Дидье и Бруно решают основать свой собственный хип-хоп-проект. Получившийся в результате коллектив Supreme NTM быстро обрел популярность благодаря актуальной политической лирике и энергичности участников. Слава, однако, дается им непросто, и в опасности оказывается сама дружба молодых людей.

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Информация

Страна
Франция
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Supreme: Бунтарский рэп»

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