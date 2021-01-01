Supreme: Бунтарский рэп (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Байопик о знаменитой французской рэп-группе, зародившейся в 80-х годах – Supreme NTM. Граффитчики Дидье и Бруно решают основать свой собственный хип-хоп-проект. Получившийся в результате коллектив Supreme NTM быстро об�рел популярность благодаря актуальной политической лирике и энергичности участников. Слава, однако, дается им непросто, и в опасности оказывается сама дружба молодых людей.



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