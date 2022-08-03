Сундук предков
Wink
Фильмы
Сундук предков

Сундук предков (фильм, 2005) смотреть онлайн бесплатно

8.02005, Сундук предков
Драма, Комедия100 мин18+

О фильме

Во время стажировки в Париже молодой киргиз Айдар влюбляется во француженку Изабель. Он везет невесту к себе в аул, но по прибытии не решается сказать родителям правду и представляет Изабель как писательницу, которая собирает в Киргизии материал для новой книги. К чему приведет этот обман?

Страна
Кыргызстан, Германия, Россия, Франция
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD, SD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сундук предков»