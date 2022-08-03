Сундук предков (фильм, 2005) смотреть онлайн бесплатно
8.02005, Сундук предков
Драма, Комедия100 мин18+
О фильме
Во время стажировки в Париже молодой киргиз Айдар влюбляется во француженку Изабель. Он везет невесту к себе в аул, но по прибытии не решается сказать родителям правду и представляет Изабель как писательницу, которая собирает в Киргизии материал для новой книги. К чему приведет этот обман?
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
7.3 IMDb
- НЭРежиссёр
Нурбек
Эген
- НРАктриса
Наташа
Ренье
- БТАктёр
Болот
Тентимышов
- МЖАктёр
Марат
Жантелиев
- СААктёр
Сан
Аманов
- АУАктёр
Абсамат
Уулу Нурсеит
- МКАктёр
Марат
Козукеев
- ТААктриса
Тынара
Абдразаева
- МШАктёр
Мелис
Шаршенбаев
- ЖСАктёр
Женишбек
Сманов
- НОАктриса
Назира
Орозалиева
- ЕТСценарист
Екатерина
Тирдатова
- АдПродюсер
Антуан
де Клермон-Тоннер
- КТПродюсер
Кристоф
Токе
- СХПродюсер
Сергей
Ховенко
- МММонтажёр
Марат
Магамбетов
- ААКомпозитор
Алексей
Айги