Сундук предков (фильм, 2005) смотреть онлайн бесплатно

Во время стажировки в Париже молодой киргиз Айдар влюбляется во француженку Изабель. Он везет невесту к себе в аул, но по прибытии не решается сказать родителям правду и представляет Изабель как писательницу, которая собирает в Киргизии материал для новой книги. К чему приведет этот обман?

