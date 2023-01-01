Судная ночь: Смертельная ловушка (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Молодая семейная пара решает отпраздновать первую годовщину свадьбы, отправившись в поездку в горы, но там их поджидает убийца в маске. Корейский триллер «Судная ночь: Смертельная ловушка» — фи�льм 2023 года о скелетах в шкафу, которые могут разрушить отношения.



Мию и Сувон поженились год назад, и в честь этой памятной даты задумали поездку на природу с ночевкой в машине. Они уже выбрали живописное место рядом с обсерваторией и решили не обращать внимания на тревожные новости о людях, которые пропадают в округе. По пути Мию и Сувон встречают странного фотографа. Его поведение их пугает, однако оба чувствуют, что от этой поездки зависит будущее их брака и продолжают путь. Совместный отдых окончательно превращается в кошмар, когда позже на пару нападает убийца в маске. Между ними начинается опасная игра, в процессе которой откроется множество секретов из прошлого Мию.



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