Субурра: Город мафии (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Местный мафиози, известный в преступном мире как Самурай, хочет превратить находящийся недалеко от Рима спокойный городок в итальянский Лас-Вегас под названием Субурра. Заинтересованных в этом проекте много — депутаты и министры, Ватикан и ещё несколько семей, связанных с мафией. Вначале все местные криминальные авторитеты соглашаются объединиться для достижения общей цели. Но их «перемирие» длится недолго, и ситуация постепенно начинает выходить из-под контроля.







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