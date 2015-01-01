Субурра: Город мафии
Wink
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Субурра: Город мафии
8.22015, Suburra
Триллеры, Драмы129 мин18+
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Субурра: Город мафии (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Местный мафиози, известный в преступном мире как Самурай, хочет превратить находящийся недалеко от Рима спокойный городок в итальянский Лас-Вегас под названием Субурра. Заинтересованных в этом проекте много — депутаты и министры, Ватикан и ещё несколько семей, связанных с мафией. Вначале все местные криминальные авторитеты соглашаются объединиться для достижения общей цели. Но их «перемирие» длится недолго, и ситуация постепенно начинает выходить из-под контроля.


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Информация

Страна
Италия, Франция
Качество
Full HD
Жанры
Криминал, Драмы, Триллеры

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Субурра: Город мафии»

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