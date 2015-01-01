8.22015, Suburra
Триллеры, Драмы129 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Субурра: Город мафии (фильм, 2015) смотреть онлайн
Сюжет
Местный мафиози, известный в преступном мире как Самурай, хочет превратить находящийся недалеко от Рима спокойный городок в итальянский Лас-Вегас под названием Субурра. Заинтересованных в этом проекте много — депутаты и министры, Ватикан и ещё несколько семей, связанных с мафией. Вначале все местные криминальные авторитеты соглашаются объединиться для достижения общей цели. Но их «перемирие» длится недолго, и ситуация постепенно начинает выходить из-под контроля.
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Информация
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
7.4 IMDb
- Режиссёр
Стефано
Соллима
- Актёр
Пьерфранческо
Фавино
- Актёр
Элио
Джермано
- КААктёр
Клаудио
Амендола
- АБАктёр
Алессандро
Борги
- ГСАктриса
Грета
Скарано
- ДГАктриса
Джулия
Гориетти
- АФАктёр
Антонелло
Фассари
- ЖААктёр
Жан-Юг
Англад
- АБАктёр
Алессандро
Бернардини
- МБАктёр
Мишель
Бевилакуа
- ДДСценарист
Джанкарло
Де Катальдо
- СПСценарист
Сандро
Петралья
- СРСценарист
Стефано
Рулли
- РТПродюсер
Риккардо
Тоцци
- МДАктёр дубляжа
Михаил
Данилюк
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лучинин
- АТАктёр дубляжа
Александр
Трошин
- СААктёр дубляжа
Сергей
Анненков
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Кабашова