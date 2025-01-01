Субриэль Матиас vs Лиам Паро
Wink
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Субриэль Матиас vs Лиам Паро
2025, Subriel Matias vs. Liam Paro
Спортивный74 мин18+
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Субриэль Матиас vs Лиам Паро (фильм, 2025) смотреть онлайн

О фильме

Вторая защита титула чемпиона мира в первом полусреднем весе по версии IBF в исполнении грозного Субриэля Матиаса в родном Пуэрто-Рико. Претендент – непобежденный австралиец Лиам Паро, который впервые выйдет на бой такого высокого уровня.

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Жанр
Спортивный
Время
74 мин / 01:14

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