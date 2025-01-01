Субриэль Матиас vs Лиам Паро (фильм, 2025) смотреть онлайн

Вторая защита титула чемпиона мира в первом полусреднем весе по версии IBF в исполнении грозного Субриэля Матиаса в родном Пуэрто-Рико. Претендент – непобежденный австралиец Лиам Паро, который впервые выйдет на бой такого высокого уровня.



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