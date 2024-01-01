Строго конфиденциально (фильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Компания друзей отправляется на отдаленный остров, где между ними возникают необычные связи. Эротический триллер с Элизабет Херли, снятый ее сыном.



Мия долго пытается пережить смерть лучшей подруги. Девушки вместе с друзьями были на отдыхе на далеком острове, но произошло нечто странное. Ребекка зашла в океан и утонула буквально за минуту. Никто до сих пор не может понять причин, по которым она рассталась с жизнью. И вот спустя год друзья той же компанией вновь приезжают на остров, чтобы почтить память своей близкой подруги. Мия не оставляет надежд выяснить, что тогда случилось, и чем настойчивее она задает себе этот вопрос, тем больше тайн всплывает на поверхность. Сама она оказывается в водовороте сексуальных интриг, двуличия и предательства.



Сможет ли Мия узнать правду о смерти подруги и выбраться из паутины лжи? Расскажет фильм «Строго конфиденциально» 2024 года, смотреть онлайн который удобно на Wink.



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