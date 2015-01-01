Стрит: Бейся до конца (фильм, 2015) смотреть онлайн
О фильме
Спортивная драма о молодом отце, втянутом в мир подпольных боев, который теперь его так просто не отпустит. Ремо Стрит каждый день ищет работу, чтобы суметь обеспечить свою маленькую дочь и мать, которая пытается избавиться от наркозависимости. Однажды вечером Ремо вмешивается в назревающий конфликт в любимом магазинчике, чем привлекает внимание Оза, тренера по смешанным единоборствам, который оказывается впечатлен его бойцовскими навыками. Оз предлагает Стриту работу в спортзале, где он сможет бесплатно тренироваться в свободное время. Предложение кажется идеальным, пока не объявляется Юрий, глава русской мафии, чьего брата Ремо поколотил в магазине. Юрий ставит условие: Стрит должен биться за него по ночам на подпольном ринге, иначе пострадают его дочь и мать. С этого момента Ремо начинает вести двойную жизнь.
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Рейтинг
- БМРежиссёр
Брэдфорд
Мэй
- БКАктёр
Бо
Каспер Смарт
- ШХАктёр
Шэшони
Холл
- МРАктёр
Марк
Райан
- ДБАктёр
Джон
Брикнер
- ГФАктёр
Грег
Фоусет
- КМАктриса
Кейт
Майнер
- Актёр
Куинси
Браун
- АНАктёр
Антон
Наринский
- БДАктёр
Брентон
Джонс
- ДХАктёр
Джон
Хенниган
- ТЛСценарист
Тай
Ломбарди
- БРСценарист
Бретт
Р. Миллер
- ДРПродюсер
Джеффри
Росс
- АЧПродюсер
Арнольд
Чон
- ИСАктёр дубляжа
Илья
Сланевский
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хорлин
- АНАктёр дубляжа
Анатолий
Нокс
- ПДАктёр дубляжа
Павел
Дорофеев
- АСАктёр дубляжа
Александр
Скиданов
- ТЛХудожница
Тай
Ломбарди
- ДММонтажёр
Джефф
Мерфи