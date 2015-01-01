Стрит: Бейся до конца (фильм, 2015) смотреть онлайн

Спортивная драма о молодом отце, втянутом в мир подпольных боев, который теперь его так просто не отпустит. Ремо Стрит каждый день ищет работу, чтобы суметь обеспечить свою маленькую дочь и мать, которая пытается избавиться от наркозависимости. Однажды вечером Ремо вмешивается в назревающий конфликт в любимом магазинчике, чем привлекает внимание Оза, тренера по смешанным единоборствам, который оказывается впечатлен его бойцовскими навыками. Оз предлагает Стриту работу в спортзале, где он сможет бесплатно тренироваться в свободное время. Предложение кажется идеальным, пока не объявляется Юрий, глава русской мафии, чьего брата Ремо поколотил в магазине. Юрий ставит условие: Стрит должен биться за него по ночам на подпольном ринге, иначе пострадают его дочь и мать. С этого момента Ремо начинает вести двойную жизнь.



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