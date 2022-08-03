Стригой (фильм, 2009) смотреть онлайн
2009, Strigoi
Ужасы, Фэнтези101 мин18+
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О фильме
Влад возвращается в румынскую деревушку к своему деду, где пытается расследовать загадочную смерть местного старика-алкоголика. Следы преступления ведут его к бывшему коммунисту Константину, столкновение с которым даeт понять, что землевладелец и его жена превратились в настоящих кровососов.
СтранаВеликобритания
ЖанрКомедия, Ужасы, Драма, Фэнтези
КачествоSD
Время101 мин / 01:41
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
5.4 IMDb