Влад возвращается в румынскую деревушку к своему деду, где пытается расследовать загадочную смерть местного старика-алкоголика. Следы преступления ведут его к бывшему коммунисту Константину, столкновение с которым даeт понять, что землевладелец и его жена превратились в настоящих кровососов.

