Стражи терракоты (мультфильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Девушка и терракотовый воин спасают родное царство и влюбляются друг в друга. Впечатляющая китайская анимация с батальными сценами и фэнтезийными существами.



В царстве Терракоты во времена правления императора Шихуанди из династии Цинь началось строительство священной гробницы. Чтобы охранять ее, были созданы терракотовые воины. Именно в их ряды мечтает попасть храбрый парень Магнус, но для этого ему нужно поймать оникса, одного из волшебных существ, что атакуют подземный город. Он встречает девушку по имени Джейд, которая охотится за тем же монстром. Вместе они узнают секрет нашествия ониксов, но уже слишком поздно: в империи начинается война. Теперь влюбленным предстоит сделать все возможное, чтобы остановить жестокие сражения и привести две враждующие силы к согласию.



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