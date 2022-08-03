Стражи гробниц (фильм, 2017) смотреть онлайн

Стражи гробниц
Стражи гробниц
7.42017, 7 Guardians of the Tomb
Боевик, Ужасы86 мин18+

О фильме

Международный хоррор с актерами из «Трансформеров» и «Неудержимых». Красотка Джиа, работающая археологом, однажды узнает об исчезновении брата Люка во время экспедиции в Западном Китае. Он отправился туда по заданию Мейсена, главы биотехнической компании. Люк должен был проникнуть в усыпальницу древнего императора и раздобыть эликсир бессмертия. Но все, как водится, пошло не по плану. На поиски пропавшей экспедиции собирается новый отряд во главе с самим Мейсеном, и Джиа присоединяется к команде.

Страна
Австралия, Китай
Жанр
Ужасы, Боевик, Приключения
Качество
Full HD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
4.5 IMDb