Стражи гробниц (фильм, 2017) смотреть онлайн

Международный хоррор с актерами из «Трансформеров» и «Неудержимых». Красотка Джиа, работающая археологом, однажды узнает об исчезновении брата Люка во время экспедиции в Западном Китае. Он отправился туда по заданию Мейсена, главы биотехнической компании. Люк должен был проникнуть в усыпальницу древнего императора и раздобыть эликсир бессмертия. Но все, как водится, пошло не по плану. На поиски пропавшей экспедиции собирается новый отряд во главе с самим Мейсеном, и Джиа присоединяется к команде.

