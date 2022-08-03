Страж (фильм, 1990) смотреть онлайн

Если ищете ужастик об извечном страхе перед чужаком в собственном доме, чьи мотивы остаются неразгаданными до самого конца, смотрите хоррор «Страж» — фильм о хрупкости семейного счастья, оказавшегося под ударом неведомых сил.



Молодая пара, обустраивая жизнь в новом доме, нанимает для своего ребенка няню, чье безупречное резюме скрывает древнюю темную сущность. Идиллический порядок постепенно рушится, уступая место череде тревожных и необъяснимых событий. Родителям предстоит распутать клубок загадок, чтобы понять истинную природу женщины, которой они доверили свое дитя. Их расследование выводит на след многовекового зла, пользующегося уязвимостью современных людей.



Фильм «Страж», смотреть который увлекательно благодаря мастерской трансформации родительских тревог в зловещий сюжет, демонстрирует, как древнее зло адаптируется к реалиям нового времени.

