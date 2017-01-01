Страж Вселенной: Петля времени
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Страж Вселенной: Петля времени

Страж Вселенной: Петля времени (фильм, 2017) смотреть онлайн

5.02017, Neil Stryker and the Tyrant of Time
Фантастика, Триллеры93 мин18+

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О фильме

Нейл Страйкер — агент правительственного подразделения Элитных сил, которого отстраняют после провала последнего задания. Пока Нейл готовится к рождеству у себя дома, из психбольницы для особо опасных и невменяемых преступников сбегает сумасшедший ученый. Его цель — поработить весь мир при помощи временного портала. Страйкер отправляется на задание с небольшим отрядом новобранцев, однако поскольку он отстранен, высшее командование не знает об этой операции. Помощи ждать неоткуда, и надеяться можно только на свои силы.

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Страна
США
Жанр
Комедии, Фантастика, Боевики, Приключения, Триллеры
Качество
Full HD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

4.1 IMDb