Страсть под запретом
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Страсть под запретом

Страсть под запретом (фильм, 2022) смотреть онлайн

6.82022, Tabu. Tas, par ko nerunajam
Комедия96 мин18+

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О фильме

Пять пар. Пять историй любви. Пять потаeнных желаний, которые стремятся прорваться наружу. Сумеют ли герои рассказать партнерам о своих самых смелых фантазиях? К чему приведут попытки их реализовать? И на что готовы любящие люди ради сохранения отношений со своими вторыми половинами?

Страна
Латвия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Страсть под запретом»