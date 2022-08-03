Страсть под запретом (фильм, 2022) смотреть онлайн
6.82022, Tabu. Tas, par ko nerunajam
Комедия96 мин18+
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О фильме
Пять пар. Пять историй любви. Пять потаeнных желаний, которые стремятся прорваться наружу. Сумеют ли герои рассказать партнерам о своих самых смелых фантазиях? К чему приведут попытки их реализовать? И на что готовы любящие люди ради сохранения отношений со своими вторыми половинами?
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
6.7 IMDb
- АЭРежиссёр
Андрейс
Экис
- ЗДАктриса
Зане
Даудзиня
- КГАктёр
Каспарс
Годс
- ММАктриса
Мирдза
Мартинсоне
- ПГАктёр
Петерис
Гаудиньш
- ЗААктриса
Зане
Аллена
- УААктёр
Улдис
Андзэ
- МСАктриса
Мара
Слея
- РБАктёр
Роман
Баргайс
- КРАктриса
Клинта
Рейнхольде
- ЮДАктёр
Юрийс
Дьяконовс
- КАПродюсер
Кристианс
Алхимионокс
- МЦАктриса дубляжа
Мария
Цветкова-Овсянникова
- АКАктёр дубляжа
Александр
Койгеров
- КБАктриса дубляжа
Ксения
Бржезовская
- ДБАктёр дубляжа
Давид
Бродский
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков