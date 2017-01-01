Страсть и верность (фильм, 2017) смотреть онлайн
7.92017, Le Fidèle
Драмы, Криминал124 мин18+
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Сюжет
В жизни грабителя банков Джиджи появляется красивая гонщица Биби. Вспыхнувшее чувство полностью захватывает героев, но завязать с преступным миром оказывается не так просто.
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Информация
СтранаБельгия, Франция, Нидерланды
КачествоSD
ЖанрыКриминал, Драмы
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
6.3 IMDb
- МРРежиссёр
Михаэль
Р. Роскам
- Актёр
Маттиас
Шонартс
- Актриса
Адель
Экзаркопулос
- ЭДАктёр
Эрик
Де Старке
- ЖЮАктёр
Жан-Бенуа
Югё
- НМАктёр
Набиль
Миссуми
- ТКАктёр
Тома
Куман
- Актёр
Сэм
Лаувейк
- ТБСценарист
Тома
Бидеген
- НДСценарист
Ноэ
Дебре
- МРСценарист
Михаэль
Р. Роскам
- ПЛПродюсер
Пьер-Анж
Ле Пожам
- БВПродюсер
Барт
Ван Лангендонк
- ГПХудожник
Герт
Паредис
- НКОператор
Николас
Каракатсанис