Страшные истории для рассказа незнакомцам
Wink
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Страшные истории для рассказа незнакомцам
6.32021, Scare Us
Ужасы93 мин18+

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Страшные истории для рассказа незнакомцам (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Маленький городок взбудоражен возвращением маньяка по прозвищу Головорез, когда-то наводившим страх на всю округу. Тем временем, пять незнакомцев собираются в закрытом литературном клубе, чтобы представить дебютные хоррор-рассказы по мотивам пережитых авторами событий. Вечер чтений быстро перестаeт быть томным, а художественный вымысел всe больше переплетается с реальностью.

Страна
США
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Страшные истории для рассказа незнакомцам»