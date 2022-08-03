Маленький городок взбудоражен возвращением маньяка по прозвищу Головорез, когда-то наводившим страх на всю округу. Тем временем, пять незнакомцев собираются в закрытом литературном клубе, чтобы представить дебютные хоррор-рассказы по мотивам пережитых авторами событий. Вечер чтений быстро перестаeт быть томным, а художественный вымысел всe больше переплетается с реальностью.

