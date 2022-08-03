6.32021, Scare Us
Ужасы93 мин18+
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Страшные истории для рассказа незнакомцам (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Маленький городок взбудоражен возвращением маньяка по прозвищу Головорез, когда-то наводившим страх на всю округу. Тем временем, пять незнакомцев собираются в закрытом литературном клубе, чтобы представить дебютные хоррор-рассказы по мотивам пережитых авторами событий. Вечер чтений быстро перестаeт быть томным, а художественный вымысел всe больше переплетается с реальностью.
Рейтинг
5.1 КиноПоиск
4.6 IMDb
- КДРежиссёр
Карл
Дженсен
- РГРежиссёр
Райан
Генри Джонстон
- ШЛРежиссёр
Шарлотта
Лилт
- ТСАктёр
Том
Сандовал
- ШЛАктриса
Шарлотта
Лилт
- МПАктриса
Мишель
Палермо
- МААктёр
Майкл
Альварез
- ИДАктёр
Итан
Дрю
- ДУАктёр
Джейсон
Уичерт
- ДСАктёр
Дезри
Сринивас
- УКАктёр
Уилльям
Кенни
- РЛАктёр
Ричард
Липперт
- ЭХАктёр
Эрик
Хула
- КДСценарист
Карл
Дженсен
- РГСценарист
Райан
Генри Джонстон
- РГПродюсер
Райан
Генри Джонстон
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- ТЛАктриса дубляжа
Татьяна
Литвинова
- ЕЛАктриса дубляжа
Екатерина
Ландо
- АФАктёр дубляжа
Александр
Фенин
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- ШЛХудожница
Шейла
Леттман
- ДСОператор
Джейсен
Сиверс