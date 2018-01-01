Страна чудес: Битва в Арденнах (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Героический боевик об одном из самых заметных событий Западного фронта Второй мировой войны — Арденнской операции. Зимой 1944 года Германия пытается изменить ход войны и планирует мощное наступление, которое позволит ей сосредоточиться на Восточном фронте. Майор МакКалли поручает лейтенанту Роберту Каппе и его взводу опытных солдат удерживать стратегически важный перекресток, чтобы немецкие войска не смогли выполнить свои задачи. Хотя все они уже измотаны бесконечными боевыми действиями и нуждаются в отдыхе, воины окапываются в условленном месте на передовой обороны, еще не подозревая, что скоро там начнется настоящая мясорубка. Фильм «Страна чудес: Битва в Арденнах» (2018), который можно смотреть онлайн в видеосервисе Wink, расскажет, чем закончится этот отчаянный бой.



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