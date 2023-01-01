Страх (фильм, 1994) смотреть онлайн
1994, Relative Fear
Ужасы, Триллер18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
В нормальной, благополучной семье начинают происходить странные вещи - нанятые воспитатели к маленькому ребёнку погибают один за другим. Сам мальчик в свои три года не может оторваться от криминального канала телевидения и не произносит ни одного слова. Мать начинает смертельно опасное расследование.
Страх смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ДМРежиссёр
Джордж
Михалка
- ДКАктриса
Дениз
Кросби
- МДАктёр
Мэттью
Дюпуа
- БДАктёр
Брюс
Динсмор
- МНАктёр
Мартин
Ньюфелд
- МЭАктёр
М.
Эммет Уолш
- ДБАктёр
Джеймс
Бролин
- ЛМАктриса
Лиз
МакРае
- ЛСАктриса
Линда
Соренсон
- ДФАктриса
Дарлэнн
Флюгел
- ДБАктёр
Джейсон
Бликер
- Сценарист
Курт
Уиммер
- ТБПродюсер
Том
Берри
- УУПродюсер
Уильям
Уэбб
- СВПродюсер
Стефан
Водославски
- ФБПродюсер
Франко
Баттиста
- ТРХудожница
Трикси
Риттенхаус
- ЭСХудожница
Энн
Смарт
- ДдХудожник
Джулес
де Нивервилле
- ЭБХудожница
Эми
Берт
- ПКХудожница
Патриция
Кристи
- ИУМонтажёр
Ион
Уэбстер
- МСКомпозитор
Марти
Саймон