Страх (фильм, 1994) смотреть онлайн

В нормальной, благополучной семье начинают происходить странные вещи - нанятые воспитатели к маленькому ребёнку погибают один за другим. Сам мальчик в свои три года не может оторваться от криминального канала телевидения и не произносит ни одного слова. Мать начинает смертельно опасное расследование.



