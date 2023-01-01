Страх
Страх

Страх (фильм, 1994) смотреть онлайн

1994, Relative Fear
Ужасы, Триллер18+

О фильме

В нормальной, благополучной семье начинают происходить странные вещи - нанятые воспитатели к маленькому ребёнку погибают один за другим. Сам мальчик в свои три года не может оторваться от криминального канала телевидения и не произносит ни одного слова. Мать начинает смертельно опасное расследование.

Страна
Канада
Жанр
Ужасы, Драма, Триллер

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Страх»