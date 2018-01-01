Стойкий оловянный солдатик (фильм, 1976) смотреть онлайн

Стойкий оловянный солдатик
Стойкий оловянный солдатик

Этот фильм пока недоступен

Было когда-то на свете двадцать пять оловянных солдатиков. Все они были сыновьями одной матери - старой оловянной ложки и, значит, приходились друг другу родными братьями. Оловянные солдатики походили друг на друга как две капли воды, и лишь один отличался от своих братьев: у него была только одна нога. Его отливали последним, и олова немножко не хватило. Впрочем, он и на одной ноге стоял так же твердо, как другие на двух...

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы
Время
16 мин / 00:16

