Сторожка
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Сторожка

Сторожка (фильм, 2019) смотреть онлайн

6.12019, The Lodge
Триллеры, Драмы104 мин18+

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Сюжет

Бывшая жена журналиста Ричарда совершает суицид вскоре после развода, но это не останавливает мужчину от спешного повторного брака. Обиженные на отца дети — Мия и Эйдан — принимают молодую мачеху крайне негативно. В надежде помирить домочадцев, Ричард отправляет их отдохнуть в лесной глуши.

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Информация

Страна
США, Великобритания, Канада
Качество
Full HD, SD
Жанры
Ужасы, Драмы, Триллеры

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сторожка»

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