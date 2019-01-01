Сторожка (фильм, 2019) смотреть онлайн
6.12019, The Lodge
Триллеры, Драмы104 мин18+
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Сюжет
Бывшая жена журналиста Ричарда совершает суицид вскоре после развода, но это не останавливает мужчину от спешного повторного брака. Обиженные на отца дети — Мия и Эйдан — принимают молодую мачеху крайне негативно. В надежде помирить домочадцев, Ричард отправляет их отдохнуть в лесной глуши.
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Информация
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
6.0 IMDb
- СФРежиссёр
Северин
Фиала
- ВФРежиссёр
Ве�роника
Франц
- РКАктриса
Райли
Кио
- ДМАктёр
Джейден
Мартелл
- ЛМАктриса
Лия
МакХью
- Актёр
Ричард
Армитедж
- Актриса
Алисия
Сильверстоун
- ДКАктёр
Дэнни
Кио
- ЛСАктриса
Лола
Скай Рид
- ФМАктёр
Филипп
Менар
- СКСценарист
Серджио
Каши
- ВФСценарист
Вероника
Франц
- СФСценарист
Северин
Фиала
- МДПродюсер
Майкл
Джекман
- МПМонтажёр
Михаэль
Пальм
- ДБКомпозитор
Дэнни
Бенси
- СЮКомпозитор
Сондер
Юрриаанс