Сторожка (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Бывшая жена журналиста Ричарда совершает суицид вскоре после развода, но это не останавливает мужчину от спешного повторного брака. Обиженные на отца дети — Мия и Эйдан — принимают молодую мачеху крайне негативно. В надежде помирить домочадцев, Ричард отправляет их отдохнуть в лесной глуши.



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