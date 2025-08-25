Сторона (фильм, 1989) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Драматическая комедия «Сторона» — фильм о социальных барьерах, невидимых, но непреодолимых. Ироничное кино запрет вас в пространстве, где веселье одних контрастирует с томительным ожиданием других, а человеческое достоинство оказывается в стороне.
Трое артистов приглашены для развлечения гостей на роскошном приеме. Их оставляют ждать в вестибюле, где они становятся свидетелями абсурдного светского ритуала. Часы ожидания превращаются в унизительный марафон, где надежды на заработок и признание постепенно угасают. Герои наблюдают, как за закрытыми дверями кипит жизнь, где им нет места.
Ограниченное пространство мастерски использовано для создания ощущения клаустрофобии в фильме «Сторона». Смотреть его можно как тонкую метафору социального расслоения, где физическая близость не означает принадлежности к кругу избранных.
Рейтинг
- УДРежиссёр
Уго
Джорджетти
- ЛДАктриса
Лала
Дехейнзелин
- АААктёр
Антонио
Абужамра
- ДКАктриса
Джессика
Канолетти
- ОААктёр
Отавиу
Аугусту
- ЭФАктёр
Эри
Франка
- МдАктёр
Маурисио
де Симоне
- ГФАктёр
Гарри
Фингер
- ППАктёр
Педро
Пауло Кальвосо
- ПВАктёр
Перикл
Влавиано
- МТАктёр
Маркос
Тадео Слементе
- УДСценарист
Уго
Джорджетти
- КМПродюсер
Квилита
Морено
- НДПродюсер
Нэлло
Де Росси
- МСПродюсер
Марсал
Соуза
- ЭСПродюсер
Элифас
Суеиро
- МИХудожница
Мария
Изабель Джорджетти
- НАХудожница
Назарет
Амарал
- МДМонтажёр
Марк
Де Росси
- МДКомпозитор
Мауро
Джорджетти
- ДККомпозитор
Десио
Каскатера Фило