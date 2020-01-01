Стоп-кран (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Рассеянный папаша и дед-приколист пускаются в погоню за поездом, в котором доверенная им орава детей едет без присмотра. Французская комедия «Стоп-кран» — фильм для всей семьи с Андре Дюссолье в роли неугомо�нного дедушки.



Бенджамин старается быть хорошим отцом. Ради этого он готов взять на себя непростую задачу — сопроводить своего сына и толпу ребятишек в летний лагерь. Помочь ему вызывается дед Антуан, у которого всегда в запасе есть пара колких шуточек. Приключения неудачливой парочки начинаются в тот момент, когда поезд с ураганной компанией уходит у них прямо из-под носа. И пока дети наслаждаются свободой от взрослых и шалят на полную, Бенджамин и Антуан отправляются за ними в погоню. Но в этом путешествии отец и дедушка и сами будут хулиганить ничуть не меньше, чем их детки.



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