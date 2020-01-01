Стоктон в моих мыслях (фильм, 2020) смотреть онлайн

Документальный фильм Марка Левина (обладателя «Золотой камеры» Каннского кинофестиваля за картину «Слэм») о первом и самом молодом темнокожем мэре города Стоктон, Калифорния. Майкл Таббс, обладатель пламенной души и твердых убеждений, сделал все для того, чтобы поднять уровень жизни города, печально известного бедностью и скверным образованием. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



Стоктон в моих мыслях смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.