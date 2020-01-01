Стоктон в моих мыслях (фильм, 2020) смотреть онлайн
2020, Stockton on My Mind
Документальный84 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»
О фильме
Документальный фильм Марка Левина (обладателя «Золотой камеры» Каннского кинофестиваля за картину «Слэм») о первом и самом молодом темнокожем мэре города Стоктон, Калифорния. Майкл Таббс, обладатель пламенной души и твердых убеждений, сделал все для того, чтобы поднять уровень жизни города, печально известного бедностью и скверным образованием. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
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СтранаСША
ЖанрДокументальный
Время84 мин / 01:24
Рейтинг
6.6 IMDb