Стоктон в моих мыслях
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Стоктон в моих мыслях

Стоктон в моих мыслях (фильм, 2020) смотреть онлайн

2020, Stockton on My Mind
Документальный84 мин18+
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О фильме

Документальный фильм Марка Левина (обладателя «Золотой камеры» Каннского кинофестиваля за картину «Слэм») о первом и самом молодом темнокожем мэре города Стоктон, Калифорния. Майкл Таббс, обладатель пламенной души и твердых убеждений, сделал все для того, чтобы поднять уровень жизни города, печально известного бедностью и скверным образованием. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Страна
США
Жанр
Документальный
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

6.6 IMDb