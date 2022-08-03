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Стив Джобс: Потерянное интервью

Стив Джобс: Потерянное интервью (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Steve Jobs: The Lost Interview
Документальный66 мин12+

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О фильме

В 1995 году во время съемок телевизионной передачи о появлении персонального компьютера журналист и телеведущий Роберт Крингли взял интервью у Стива Джобса. Во время интервью Джобс как всегда блистал, был остроумен, говорил откровенно и описывал будущее компьютерных технологий предельно точно.

Когда передача вышла в свет, оказалось, что только небольшая часть интервью была использована, а полную запись разговора считали потерянной. И только совсем недавно режиссер Пол Сен нашел в своем гараже кассету с записью бесценного интервью. Как ни странно, но больших видеоинтервью со Стивом Джобсом осталось чрезвычайно мало. Продюсеры решили оцифровать запись и подарить бесчисленным поклонникам Джобса возможность вновь увидеть и услышать этого уникального человека.

Страна
США
Жанр
Документальный
Качество
SD
Время
66 мин / 01:06

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.0 IMDb