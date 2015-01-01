Стиляги из Конго (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

На стоимость их ботинок можно было бы купить надел земли. Но, «настоящие денди не носят подделок». Эти жители Конго состоят в Обществе элегантных людей (SAPE). Они готовы экономить на еде, брать непомерные кредиты и даже совершать неблаговидные поступки, лишь бы иметь возможность покупать модную одежду и поражать окружающих шикарными туалетами. Эта история о тех, кто живёт в нищете, но носит костюмы от Yves Saint Laurent и Kenzo.



Стиляги из Конго смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.