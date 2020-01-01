Стилистка (фильм, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
Клэр работает в парикмахерской и пользуется служебным положением, чтобы опаивать ничего не подозревающих посетительниц, а затем снимать с них скальпы. Свои трофеи девушка любовно расставляет в подвале собственного дома и, примеряя их, воображает себя другим человеком. Однажды постоянная клиентка Оливия просит Клэр уложить ей волосы к свадьбе и зовeт в гости. Так завязывается странная дружба между замкнутой Клэр и общительной Оливией.
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Информация
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ДГРежиссёр
Джилл
Геваргизян
- НТАктриса
Неджарра
Таунсенд
- БГАктриса
Бриа
Грант
- ДДАктёр
Дэвис
ДеРок
- СМАктриса
Сара
МакГуайр
- МФАктриса
Милли
Фриман
- КИАктёр
Кимберли
Игла
- ЛКАктриса
Лаура
Кирк
- ЧБАктриса
Челси
Браун
- ЭХСценарист
Эрик
Хевенс
- ЭШСценарист
Эрик
Штольце
- ДГСценарист
Джилл
Геваргизян
- ДППродюсер
Джон
Пата
- НТПродюсер
Неджарра
Таунсенд
- ЧБПродюсер
Челси
Браун
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Климович
- АЛАктриса дубляжа
Антонина
Лазаревская
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поликарпов
- ПИАктриса дубляжа
Полина
Иванова
- ВИАктёр дубляжа
Вячеслав
Иванов
- ХШХудожница
Хэлли
Шарп
- ДПМонтажёр
Джон
Пата
- РПОператор
Роберт
П. Штерн