Стилистка (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Клэр работает в парикмахерской и пользуется служебным положением, чтобы опаивать ничего не подозревающих посетительниц, а затем снимать с них скальпы. Свои трофеи девушка любовно расставляет в подвале собственного дома и, примеряя их, воображает себя другим человеком. Однажды постоянная клиентка Оливия просит Клэр уложить ей волосы к свадьбе и зовeт в гости. Так завязывается странная дружба между замкнутой Клэр и общительной Оливией.



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