Стилистка
Wink
Фильмы
Стилистка
5.72020, The Stylist
Ужасы, Драмы100 мин18+

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Стилистка (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Клэр работает в парикмахерской и пользуется служебным положением, чтобы опаивать ничего не подозревающих посетительниц, а затем снимать с них скальпы. Свои трофеи девушка любовно расставляет в подвале собственного дома и, примеряя их, воображает себя другим человеком. Однажды постоянная клиентка Оливия просит Клэр уложить ей волосы к свадьбе и зовeт в гости. Так завязывается странная дружба между замкнутой Клэр и общительной Оливией.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Ужасы, Драмы

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Стилистка»

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