Steve Aoki - Deadmeat: Live at Roseland Ballroom (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Стив Аоки стал стихией, которая совершила переворот в андерграунде, хаусе, электронной и более тяжелой электронной танцевальной музыке, внеся в нее элементы рэпа и рока и превратив в то, какой мы ее знаем сегодня: более 150 000 тысяч фанатов на таких событиях, как Electric Daisy Carnival в Лас-Вегасе и фестивале электронной музыки IDentity. Концерт перенесет вас в самый центр выступления Аоки в Нью-Йорке в рамках зажигательного тура Deadmeat Tour. В рамках тура состоялось 88 концертов. Это один из наиболее успешных и кассовых туров.



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