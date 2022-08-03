Стеклянные бусы (фильм, 1978) смотреть онлайн
8.61978, Стеклянные бусы
Кино для детей, Для самых маленьких66 мин12+
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О фильме
Отец двенадцатилетней Маши большую часть времени проводит в плавании, и живет в Петропавловске-Камчатском, хотя девочка с мамой — в Одессе. Маша давно мечтала о поездке на Камчатку, и вот долгожданный день наступил. Лето и для отца и для девочки пройдет как один день: Маша два месяца проведет с отцом на острове Беринга, подружится с алеутом Радиком — и убедит маму вообще не возвращаться в Одессу.
СтранаСССР
ЖанрКино для детей, Для самых маленьких
КачествоSD
Время66 мин / 01:06
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
5.1 IMDb
- ИНРежиссёр
Игорь
Николаев
- ЛГАктриса
Людмила
Гравес
- БААктёр
Бакыт
Арстанбеков
- ЛНАктёр
Лаймонас
Норейка
- ВУАктриса
Валентина
Устимович
- ДДАктёр
Дагба
Дондуков
- ОКАктриса
Ольга
Ким
- СПАктёр
Сергей
Поляков
- Актёр
Валерий
Баринов
- ВЧАктёр
Виктор
Чеботарев
- СКАктриса
Светлана
Коновалова
- АБСценарист
Александр
Борщаговский
- ВСОператор
Владимир
Сапожников
- АНКомпозитор
Алексей
Николаев