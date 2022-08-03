Стеклянные бусы (фильм, 1978) смотреть онлайн

Отец двенадцатилетней Маши большую часть времени проводит в плавании, и живет в Петропавловске-Камчатском, хотя девочка с мамой — в Одессе. Маша давно мечтала о поездке на Камчатку, и вот долгожданный день наступил. Лето и для отца и для девочки пройдет как один день: Маша два месяца проведет с отцом на острове Беринга, подружится с алеутом Радиком — и убедит маму вообще не возвращаться в Одессу.

