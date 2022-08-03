Стеклянные бусы
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Стеклянные бусы

Стеклянные бусы (фильм, 1978) смотреть онлайн

8.61978, Стеклянные бусы
Кино для детей, Для самых маленьких66 мин12+

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О фильме

Отец двенадцатилетней Маши большую часть времени проводит в плавании, и живет в Петропавловске-Камчатском, хотя девочка с мамой — в Одессе. Маша давно мечтала о поездке на Камчатку, и вот долгожданный день наступил. Лето и для отца и для девочки пройдет как один день: Маша два месяца проведет с отцом на острове Беринга, подружится с алеутом Радиком — и убедит маму вообще не возвращаться в Одессу.

Страна
СССР
Жанр
Кино для детей, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
66 мин / 01:06

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.1 IMDb