Стажер
Wink
Фильмы
Стажер
2018, Il tuttofare
Комедия97 мин18+

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Стажер (фильм, 2018) смотреть онлайн

О фильме

Начинающий юрист Антонио устраивается на стажировку к маститому адвокату, доктору Тоти. Антонио делает всё для него: он и помощник, и носильщик, и водитель, и даже личный повар. Ради карьерных перспектив юноша готов на многое, пока Тоти не просит о ещё одной услуге — жениться на его аргентинской любовнице, чтобы та смогла получить итальянское гражданство... Придётся выбирать — пойти на сделку с совестью или лишиться тёплого местечка в мире больших связей.

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Страна
Италия
Жанр
Комедия
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

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