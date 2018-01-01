Стажер (фильм, 2018) смотреть онлайн
О фильме
Начинающий юрист Антонио устраивается на стажировку к маститому адвокату, доктору Тоти. Антонио делает всё для него: он и помощник, и носильщик, и водитель, и даже личный повар. Ради карьерных перспектив юноша готов на многое, пока Тоти не просит о ещё одной услуге — жениться на его аргентинской любовнице, чтобы та смогла получить итальянское гражданство... Придётся выбирать — пойти на сделку с совестью или лишиться тёплого местечка в мире больших связей.
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6.0 КиноПоиск
- Режиссёр
Валерио
Аттаназио
- Актёр
Серджо
Кастеллитто
- Актёр
Гульельмо
Поджи
- Актриса
Элена
София Риччи
- Актриса
Клара
Алонсо
- МСАктриса
Марчела
Серли
- ТТАктёр
Тонино
Таиути
- ЛААктёр
Люка
Авальяно
- РКАктёр
Риккардо
Камилли
- ДЧАктёр
Доменико
Чентаморе
- АДАктёр
Альберто
Ди Стасио
- Сценарист
Валерио
Аттаназио
- АДКомпозитор
Альдо
Ди Скальци
- ПКомпозитор
Пивио