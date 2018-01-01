Стажер (фильм, 2018) смотреть онлайн

Начинающий юрист Антонио устраивается на стажировку к маститому адвокату, доктору Тоти. Антонио делает всё для него: он и помощник, и носильщик, и водитель, и даже личный повар. Ради карьерных перспектив юноша готов на многое, пока Тоти не просит о ещё одной услуге — жениться на его аргентинской любовнице, чтобы та смогла получить итальянское гражданство... Придётся выбирать — пойти на сделку с совестью или лишиться тёплого местечка в мире больших связей.



Стажер смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.