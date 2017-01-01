Стать Уорреном Баффеттом (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Документальный фильм покажет портрет человека, обладающего не только феноменальными способностями, но и безупречной нравственностью, что сделало успешного бизнесмена крупнейшим филантропом в истории. Проект включает редкие домашние записи и интервью с семьей и друзьями Уоррена Баффета. С�мотрите в подписке Amediateka на Wink.



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