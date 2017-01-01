Стать Уорреном Баффеттом (фильм, 2017) смотреть онлайн
8.92017, Becoming Warren Buffett
Документальные85 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»
Сюжет
Документальный фильм покажет портрет человека, обладающего не только феноменальными способностями, но и безупречной нравственностью, что сделало успешного бизнесмена крупнейшим филантропом в истории. Проект включает редкие домашние записи и интервью с семьей и друзьями Уоррена Баффета. С�мотрите в подписке Amediateka на Wink.
Стать Уорреном Баффеттом смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаСША
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.5 IMDb