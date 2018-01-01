Wink
Детям
Старый дом
Актёры и съёмочная группа фильма «Старый дом»

Актёры и съёмочная группа фильма «Старый дом»

Режиссёры

Ирина Собинова-Кассиль

Ирина Собинова-Кассиль

Режиссёр

Актёры

Валентина Толкунова

Валентина Толкунова

Актриса
Иннокентий Смоктуновский

Иннокентий Смоктуновский

Актёр

Сценаристы

Алексей Симуков

Алексей Симуков

Сценарист

Художники

Теодор Тэжик

Теодор Тэжик

Художник

Монтажёры

Надежда Трещёва

Надежда Трещёва

Монтажёр

Операторы

Александр Виханский

Александр Виханский

Оператор

Композиторы

Михаил Меерович

Михаил Меерович

Композитор