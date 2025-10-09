Старик-годовик. Сказка-загадка (фильм, 2025) смотреть онлайн

В замечательной сказке-загадке Владимира Даля мы встречаем необычного персонажа — старичка, выпускающего из рукава удивительных птиц. Каждая птица символизирует три месяца определённого сезона, отражая смену времён года. Автор мастерски зашифровал в образе крыльев и перьев недельные циклы и чередование дня и ночи, создавая захватывающее путешествие по календарному кругу природы.

Ребёнку будет интересно смотреть и отгадывать загадки старичка!

