Старец Филипп. Луганское чудо (фильм, 2025) смотреть онлайн бесплатно

Он с детства проявлял дар прозорливости, помогал страждущим и больным, изгонял бесов и даже превратил дуб в камень. Старец Филипп Луганский — один из самых почитаемых на Донбассе и известен многими предсказаниями и пророчествами. С его слов была написана икона Богородицы, которая стала прообразом нынешней известной и очень почитаемой иконы Луганской Божьей Матери. Ее завещала в видении Филиппу написать сама Богородица и предрекла, что со временем город нарекут Святоградом Луганским.

