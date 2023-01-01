Стальные руки (фильм, 1986) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
В недалеком будущем Земля окажется на грани экологической катастрофы, а могущественные транснациональные корпорации продолжают загрязнять окружающую среду. Против них восстает движение «зеленых» во главе с Артуром Мозели. Тогда глава одной из корпораций, Френсис Тeрнер, создает киборга из попавшего в аварию человека по имени Пако. Его задача – убить Артура. Но в момент убийства человеческая сущность Пако берет вверх над программой, и он оставляет Мозели в живых. Скрываясь от полиции и людей Тeрнера, Пако едет в Аризону, где останавливается в маленькой гостинице, очаровательная владелица которой предоставляет ему убежище. Но бандиты и полиция уже вышли на след беглеца...
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СтранаИталия
ЖанрФантастика, Боевик
КачествоSD
Время93 мин / 01:33
Рейтинг
- СМРежиссёр
Серджо
Мартино
- ДГАктёр
Дэниэл
Грин
- ДААктриса
Джанет
Агрен
- ККАктёр
Клаудио
Кассинелли
- ДИАктёр
Джордж
Истмен
- РБАктёр
Роберто
Бизакко
- ПМАктёр
Пэт
Монти
- АКАктёр
Андреа
Коппола
- ДОАктёр
Дональд
О’Брайэн
- ФУАктёр
Фрэнк
Уолден
- ДСАктёр
Дарвин
Суолв
- ЭБСценарист
Элиза
Бриганти
- ЭГСценарист
Эрнесто
Гастальди
- ЛМПродюсер
Лучано
Мартино
- МАХудожник
Массимо
Антонелло Геленг
- ДФОператор
Джанкарло
Феррандо
- КСКомпозитор
Клаудио
Симонетти