Стальные руки
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Стальные руки
7.31986, Vendetta dal futuro
Фантастика, Боевик93 мин18+

Стальные руки (фильм, 1986) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

В недалеком будущем Земля окажется на грани экологической катастрофы, а могущественные транснациональные корпорации продолжают загрязнять окружающую среду. Против них восстает движение «зеленых» во главе с Артуром Мозели. Тогда глава одной из корпораций, Френсис Тeрнер, создает киборга из попавшего в аварию человека по имени Пако. Его задача – убить Артура. Но в момент убийства человеческая сущность Пако берет вверх над программой, и он оставляет Мозели в живых. Скрываясь от полиции и людей Тeрнера, Пако едет в Аризону, где останавливается в маленькой гостинице, очаровательная владелица которой предоставляет ему убежище. Но бандиты и полиция уже вышли на след беглеца...

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Страна
Италия
Жанр
Фантастика, Боевик
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Стальные руки»