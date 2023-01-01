Стальные когти
Wink
Фильмы
Стальные когти
8.61993, Wong Fei Hung V: Tit gai dau ng gung
Боевики, Комедии105 мин18+
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Стальные когти (фильм, 1993) смотреть онлайн

Сюжет

Добившись славы и всеобщего уважения, знаменитый мастер кунг-фу Вонг ищет для своей школы новое помещение. Приняв выгодное предложение, он слишком поздно узнает, что его ученики обосновались по соседству с борделем, и это ещe не самое страшное! Оказывается, местные бандиты прямо у них под носом похищают женщин и продают их в рабство, наживаясь на чужом горе и страданиях. Не в силах мириться с варварством и жестокостью, бесстрашные знатоки боевых искусств решают наказать работорговцев.

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Информация

Страна
Гонконг
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Исторические, Боевики

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.6 IMDb