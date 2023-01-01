8.61993, Wong Fei Hung V: Tit gai dau ng gung
Боевики, Комедии105 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Стальные когти (фильм, 1993) смотреть онлайн
Сюжет
Добившись славы и всеобщего уважения, знаменитый мастер кунг-фу Вонг ищет для своей школы новое помещение. Приняв выгодное предложение, он слишком поздно узнает, что его ученики обосновались по соседству с борделем, и это ещe не самое страшное! Оказывается, местные бандиты прямо у них под носом похищают женщин и продают их в рабство, наживаясь на чужом горе и страданиях. Не в силах мириться с варварством и жестокостью, бесстрашные знатоки боевых искусств решают наказать работорговцев.
Стальные когти смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаГонконг
КачествоFull HD
ЖанрыКомедии, Исторические, Боевики
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ВЦРежиссёр
Вон
Цзин
- ЮУРежиссёр
Юэнь
У-Пин
- Актёр
Джет
Ли
- ШЧАктриса
Шарла
Чун
- ДЧАктёр
Дикки
Чун
- ЧПАктёр
Чань
Пак-Чун
- ЛКАктёр
Люн
Ка-Янь
- АЧАктёр
Алан
Чун
- ГЛАктёр
Гордон
Лю
- ЧТАктёр
Чу
Тит-Во
- АЮАктриса
Анита
Юэнь
- ЮКАктриса
Юэнь
Кин-Тань
- ВЦСценарист
Вон
Цзин
- Продюсер
Джет
Ли
- ЧХПродюсер
Чарльз
Хён
- ДМХудожник
Джейсон
Мок
- ТАХудожник
Тони
Ау
- ТЛОператор
Том
Лау
- ДМОператор
Джингл
Ма