Сталкер (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Молодая актриса застревает в лифте с подозрительным оператором. Камерный британский триллер о взаимном недоверии.



У Роуз был непростой день на съемках нового хоррора. Ей пришлось отбиваться от приставаний режиссера, да еще и номер отеля, в котором ей приходится жить, оставляет желать лучшего. Вечером с ней в лифт заходит Дэниел, неприглядный мужчина, работающий оператором на съемочной площадке. По пути наверх кабинка лифта застревает между этажами, а Роуз и Дэниелу приходится ближе узнать друг друга в ожидании помощи. И у каждого из них есть мрачные тайны.



