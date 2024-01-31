Сталкер (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сталкер
Сталкер
2022, Stalker
Триллер, 95 мин, 18+

Молодая актриса застревает в лифте с подозрительным оператором. Камерный британский триллер о взаимном недоверии.

У Роуз был непростой день на съемках нового хоррора. Ей пришлось отбиваться от приставаний режиссера, да еще и номер отеля, в котором ей приходится жить, оставляет желать лучшего. Вечером с ней в лифт заходит Дэниел, неприглядный мужчина, работающий оператором на съемочной площадке. По пути наверх кабинка лифта застревает между этажами, а Роуз и Дэниелу приходится ближе узнать друг друга в ожидании помощи. И у каждого из них есть мрачные тайны.

Чем закончится для них этот вечер, расскажет «Сталкер» — фильм 2022 года смотреть онлайн можно на Wink.

Страна
Великобритания
Жанр
Триллер
Качество
Full HD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
4.4 IMDb