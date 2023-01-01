Сталкер. Черная плесень (фильм, 2023) смотреть онлайн
Сюжет
Двое фотографов приходят на заброшенный завод за незабываемыми снимками, но встречают поселившегося там агрессивного мужчину и кое-что пострашнее. Драматичный хоррор о травмах, которые преследуют нас в�сю жизнь.
Брук и ее друга Таннера притягивает красота зданий, уже давно покинутых людьми. Часто они проникают в заброшенные дома, чтобы сделать атмосферные фотографии, на которых запечатлевают мир смутных воспоминаний и разбитых надежд. Однажды Брук обнаруживает большой завод, где уже долгое время никто не работает. Где, как не здесь, можно получить захватывающие дух кадры. Но внутри живет опасность. И это не только бездомный мужчина, разозлившийся на непрошеных гостей и заперший их внутри. Здесь по стенам ползет плесень, обладающая психотропными свойствами. Она уже завладела разумом мужчины и теперь начала влиять на Брук и Таннера.
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Информация
Рейтинг
- ДПРежиссёр
Джон
Пата
- ЭБАктёр
Эндрю
Бэйлс
- ДХАктёр
Джереми
Холм
- КААктриса
Кайто
Аасе
- ММАктриса
Мэйси
Мерлок
- ДААктриса
Джессика
Амбуэль
- КРАктриса
Кейт
Рио
- ЛЛАктёр
Лесли
Люкс
- ШМАктриса
Шеннон
Макиннис
- ДПСценарист
Джон
Пата
- РППродюсер
Роберт
П. Штерн
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- АКАктёр дубляжа
Алексей
Костричкин
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хорлин
- АНАктриса дубляжа
Алия
Насырова
- АЕАктриса дубляжа
Алиса
Ефименко
- ХШХудожница
Хэлли
Шарп
- ТЯХудожник
Тиффани
Ясински
- ДПМонтажёр
Джон
Пата
- РПОператор
Роберт
П. Штерн