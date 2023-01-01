Сталкер. Черная плесень
Wink
Фильмы
Сталкер. Черная плесень
5.62023, Black Mold
Ужасы, Триллеры88 мин18+
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Сталкер. Черная плесень (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Двое фотографов приходят на заброшенный завод за незабываемыми снимками, но встречают поселившегося там агрессивного мужчину и кое-что пострашнее. Драматичный хоррор о травмах, которые преследуют нас всю жизнь.

Брук и ее друга Таннера притягивает красота зданий, уже давно покинутых людьми. Часто они проникают в заброшенные дома, чтобы сделать атмосферные фотографии, на которых запечатлевают мир смутных воспоминаний и разбитых надежд. Однажды Брук обнаруживает большой завод, где уже долгое время никто не работает. Где, как не здесь, можно получить захватывающие дух кадры. Но внутри живет опасность. И это не только бездомный мужчина, разозлившийся на непрошеных гостей и заперший их внутри. Здесь по стенам ползет плесень, обладающая психотропными свойствами. Она уже завладела разумом мужчины и теперь начала влиять на Брук и Таннера.

С чем придется столкнуться героям в этом богом забытом месте, расскажет фильм «Сталкер. Черная плесень», смотреть онлайн который можно на Wink.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Ужасы, Драмы, Триллеры

Рейтинг

4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сталкер. Черная плесень»

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