Сталкер. Черная плесень (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Двое фотографов приходят на заброшенный завод за незабываемыми снимками, но встречают поселившегося там агрессивного мужчину и кое-что пострашнее. Драматичный хоррор о травмах, которые преследуют нас в�сю жизнь.



Брук и ее друга Таннера притягивает красота зданий, уже давно покинутых людьми. Часто они проникают в заброшенные дома, чтобы сделать атмосферные фотографии, на которых запечатлевают мир смутных воспоминаний и разбитых надежд. Однажды Брук обнаруживает большой завод, где уже долгое время никто не работает. Где, как не здесь, можно получить захватывающие дух кадры. Но внутри живет опасность. И это не только бездомный мужчина, разозлившийся на непрошеных гостей и заперший их внутри. Здесь по стенам ползет плесень, обладающая психотропными свойствами. Она уже завладела разумом мужчины и теперь начала влиять на Брук и Таннера.



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