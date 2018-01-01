Актёры и съёмочная группа фильма «Сталинград»

WinkФильмыСталинградАктёры и съёмочная группа фильма «Сталинград»
Актёры
АктёрFritz Reiser
Доминик ХорвицDominique Horwitz
АктёрHans von Witzland
Томас КречманThomas Kretschmann
АктёрManfred Rohleder 'Rollo'
Йохен НикельJochen Nickel
АктёрGege
Себастьян РудольфSebastian Rudolph
Актриса
Дана ВавроваDana Vávrová
АктёрGeneral Hentz
Мартин БенратMartin Benrath
АктёрOtto
Сильвестр ГротSylvester Groth
АктёрHauptmann Musk
Карел ГержманекKarel Heřmánek
АктёрEdgar
Хайнц ЭмигхольцHeinz Emigholz
