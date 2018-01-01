Wink
Сталинград
Актёры и съёмочная группа фильма «Сталинград»

Режиссёры

Йозеф Фильсмайер

Joseph Vilsmaier
Режиссёр

Актёры

Доминик Хорвиц

Dominique Horwitz
АктёрFritz Reiser
Томас Кречман

Thomas Kretschmann
АктёрHans von Witzland
Йохен Никель

Jochen Nickel
АктёрManfred Rohleder 'Rollo'
Себастьян Рудольф

Sebastian Rudolph
АктёрGege
Дана Ваврова

Dana Vávrová
Актриса
Мартин Бенрат

Martin Benrath
АктёрGeneral Hentz
Сильвестр Грот

Sylvester Groth
АктёрOtto
Карел Гержманек

Karel Heřmánek
АктёрHauptmann Musk
Хайнц Эмигхольц

Heinz Emigholz
АктёрEdgar
Фердинанд Шустер

Ferdinand Schuster
Актёр

Сценаристы

Йозеф Фильсмайер

Joseph Vilsmaier
Сценарист
Кристоф Фромм

Christoph Fromm
Сценарист

Продюсеры

Ханно Хут

Hanno Huth
Продюсер
Гюнтер Рорбах

Günter Rohrbach
Продюсер
Марк Дэймон

Mark Damon
Продюсер
Райнер Групе

Rainer Grupe
Продюсер

Монтажёры

Ханнес Никель

Hannes Nikel
Монтажёр

Операторы

Клаус Модереггер

Klaus Moderegger
Оператор

Композиторы

Норберт Юрген Шнайдер

Enjott Schneider
Композитор