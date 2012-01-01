Срочная доставка (фильм, 2012) смотреть онлайн
7.92012, Premium Rush
Триллеры, Криминал87 мин18+
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Сюжет
Нью-йоркский посыльный в один прекрасный день забирает некий конверт в Колумбийском университете. Но оказывается, что содержимое послания очень интересует одного коррумпированного полицейского, который начинает преследование героя.
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Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Дэвид
Кепп
- Актёр
Джозеф
Гордон-Левитт
- Актёр
Майкл
Шеннон
- ДРАктриса
Даня
Рамирес
- Актриса
Джейми
Чон
- УПАктёр
Уоли
Паркс
- Актёр
Аасиф
Мандви
- ГОАктёр
Генри
О
- ЭЧАктёр
Энтони
Чисхолм
- АТАктёр
Аарон
Твейт
- КПАктёр
Крис
Плэйс
- Сценарист
Дэвид
Кепп
- ДКСценарист
Джон
Кэмпс
- Продюсер
Гэвин
Полон
- Продюсер
Мэри-Джо
Уинклер
- ЛМХудожник
Лука
Моска
- ДДХудожник
Джордж
ДеТитта мл.
- ДАМонтажёр
Дерек
Амброси
- МАОператор
Митчелл
Амундсен
- ДСКомпозитор
Дэвид
Сарди