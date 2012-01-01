Срочная доставка
Wink
Фильмы
Срочная доставка

Срочная доставка (фильм, 2012) смотреть онлайн

7.92012, Premium Rush
Триллеры, Криминал87 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Нью-йоркский посыльный в один прекрасный день забирает некий конверт в Колумбийском университете. Но оказывается, что содержимое послания очень интересует одного коррумпированного полицейского, который начинает преследование героя.

Срочная доставка смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Криминал, Триллеры

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Срочная доставка»

Всё