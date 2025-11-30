2019, Srisket Sor Rungvisai vs Juan Francisco Estrada II
Срисакет Сор Рунгвисаи vs Хуан Франсиско Эстрада II (фильм, 2019) смотреть онлайн
О фильме
Сиквел противостояния за титул чемпиона мира WBC! В начале 2018 года Рунгвисаи победил Эстраду крайне спорным решением судей – даже среди профессиональных боксеров нашлось много несогласных с результатом поединка. С тех пор таец еще раз защитил пояс, а теперь готов дать реванш Хуану! В том же городе, на той же арене, с тем же титулом на кону. Вот только сюжет наверняка будет другим.