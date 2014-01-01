Справедливость будущего (фильм, 2014) смотреть онлайн

В будущем на спутнике Сатурна разместится тюрьма, где содержатся самые страшные преступники Земли, ожидающие своего возвращения на Землю для суда и казни. Одного из этих преступников, Пайтона Даймонда, доставляют самолетом обратно на Землю в сопровождении пяти сотрудников военной полиции. Однако по приезде они обнаруживают, что ужасная ядерная война превратила мир почти в безжизненную оболочку. Поиски выживших и любой зацепки относительно причины разрушения приводят шестерых к складскому бункеру. В нём находятся ученые, составляющие последнюю надежду Земли на будущее. К сожалению, далеко не все хотят исцеления и возрождения Земли. Некая банда готова сделать всё, чтобы с этой планетой было покончено.



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