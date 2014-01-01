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Справедливость будущего (фильм, 2014) смотреть онлайн
О фильме
В будущем на спутнике Сатурна разместится тюрьма, где содержатся самые страшные преступники Земли, ожидающие своего возвращения на Землю для суда и казни. Одного из этих преступников, Пайтона Даймонда, доставляют самолетом обратно на Землю в сопровождении пяти сотрудников военной полиции. Однако по приезде они обнаруживают, что ужасная ядерная война превратила мир почти в безжизненную оболочку. Поиски выживших и любой зацепки относительно причины разрушения приводят шестерых к складскому бункеру. В нём находятся ученые, составляющие последнюю надежду Земли на будущее. К сожалению, далеко не все хотят исцеления и возрождения Земли. Некая банда готова сделать всё, чтобы с этой планетой было покончено.
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СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевики
КачествоFull HD
Время79 мин / 01:19
Рейтинг
- РГРежиссёр
Ричард
Гриффин
- НСАктёр
Натаниель
Силва
- АААктёр
Аарон
Андраде
- ДМАктёр
Дэн
Мауро
- РТАктёр
Рич
Третевэй
- АРАктриса
Анна
Риццо
- ДСАктёр
Джонни
Седеркуист
- МСАктриса
Моника
Савиолакис
- ТУАктёр
Тобиаш
Уилсон
- НССценарист
Натаниель
Силва
- ТМПродюсер
Тед
Марр
- ТКПродюсер
Тим
Коллинз
- РФПродюсер
Род
Филдер
- АШХудожница
Анджела
Шульман
- МВХудожница
Маргарет
Вульф
- РГМонтажёр
Ричард
Гриффин
- ДПОператор
Джилл
Пуасон
- ДХКомпозитор
Дэниэл
Хилдрет