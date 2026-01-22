Спорт, спорт, спорт
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Спорт, спорт, спорт

Спорт, спорт, спорт (фильм, 1970) смотреть онлайн

8.51970, Спорт, спорт, спорт
Документальный, Комедия80 мин6+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

О фильме

Действие фильма происходит на стадионах Москвы, Филадельфии, Стокгольма и Мехико, на стадионах будущего и далекого прошлого. Используя документальный материал реальных спортивных состязаний и монтируя его с развернутыми новеллами в духе пантомимы и балета, авторы фильма показывают историю развития спорта, его будущее, связь спорта с политикой, искусством, этикой.

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Спортивный, Документальный
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Спорт, спорт, спорт»