Спорт, спорт, спорт (фильм, 1970) смотреть онлайн
8.51970, Спорт, спорт, спорт
Документальный, Комедия80 мин6+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
О фильме
Действие фильма происходит на стадионах Москвы, Филадельфии, Стокгольма и Мехико, на стадионах будущего и далекого прошлого. Используя документальный материал реальных спортивных состязаний и монтируя его с развернутыми новеллами в духе пантомимы и балета, авторы фильма показывают историю развития спорта, его будущее, связь спорта с политикой, искусством, этикой.
СтранаСССР
ЖанрКомедия, Спортивный, Документальный
Время80 мин / 01:20
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ЭКРежиссёр
Элем
Климов
- ГСАктёр
Георгий
Светлани
- БААктриса
Белла
Ахмадулина
- ВААктёр
Владимир
Андреев
- ВБАктёр
Валерий
Брумель
- ИКАктёр
Игорь
Класс
- ГКАктёр
Герман
Климов
- ЕМАктёр
Евгений
Матвеев
- Актёр
Никита
Михалков
- ЕНАктриса
Елена
Новожилова
- БРАктёр
Борис
Романов
- ЛШАктриса
Лариса
Шепитько
- ВЛАктёр
Владимир
Ляхов
- ЕМАктёр
Евгений
Москалев
- ГКСценарист
Герман
Климов
- ББОператор
Борис
Брожовский
- ЮСОператор
Юрий
Схиртладзе
- АШКомпозитор
Альфред
Шнитке