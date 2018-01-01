Wink
Фильмы
Спиритический сеанс
Актёры и съёмочная группа фильма «Спиритический сеанс»

Режиссёры

Саймон Баррет

Simon Barrett
Режиссёр

Актёры

Сьюки Уотерхаус

Suki Waterhouse
АктрисаCamille Meadows
Мэдисен Бити

Madisen Beaty
АктрисаBethany
Элла-Рэй Смит

Ella-Rae Smith
АктрисаHelina
Джульет Амара

Djouliet Amara
АктрисаRosalind
Джейд Майкл

Jade Michael
АктрисаLenora
Шеймус Паттерсон

Seamus Patterson
АктёрTrevor Landry
Марина Стивенсон Керр

Marina Stephenson Kerr
АктрисаMrs. Landry (в титрах: Marina Stephenson)
Меган Бест

Megan Best
АктрисаKerrie

Сценаристы

Саймон Баррет

Simon Barrett
Сценарист

Продюсеры

Мэттью Бэйкер

Matthew Baker
Продюсер
Томас Декай

Tomas Deckaj
Продюсер

Актёры дубляжа

Василиса Ушакова

Актриса дубляжа
Полина Войченко

Актриса дубляжа
Ирина Чумантьева

Актриса дубляжа
Татьяна Литвинова

Актриса дубляжа
Ирина Обрезкова

Актриса дубляжа

Художники

Лесли Кэвэна

Leslie Kavanagh
Художница

Монтажёры

Джеймс Вандеуотер

James Vandewater
Монтажёр

Операторы

Карим Хуссэйн

Karim Hussain
Оператор