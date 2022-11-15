Спиритический сеанс (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Слэшер в стиле итальянского джалло о студентках элитного женского пансиона, начинающих умирать от руки загадочного убийцы после спиритического сеанса. Академия «Эделвин» только на первый взгляд кажется идеальной. Керри, забитая однокурсницами студентка, принимает участие в спиритическом сеансе, который на деле оказывается жестокой шуткой. После него она насмерть разбивается, выпав из окна. Так в академии освобождается одно учебное место, которое занимает Камилл. Новенькая не собирается терпеть издевательства других студенток, и в результате их всех оставляют после уроков. Желая отомстить, местные заводилы вновь предлагают провести спиритический сеанс – на этот раз чтобы спросить у духа Керри, что же с ней произошло. У этой затеи будут последствия, которых не мог предугадать никто. Что ждет незадачливых учениц, расскажет фильм «Спиритический сеанс», который можно смотреть онлайн в хорошем качестве на Wink.
Рейтинг
- СБРежиссёр
Саймон
Баррет
- Актриса
Сьюки
Уотерхаус
- МБАктриса
Мэдисен
Бити
- ЭСАктриса
Элла-Рэй
Смит
- ДААктриса
Джульет
Амара
- ДМАктриса
Джейд
Майкл
- ШПАктёр
Шеймус
Паттерсон
- МСАктриса
Марина
Стивенсон Керр
- МБАктриса
Меган
Бест
- СБСценарист
Саймон
Баррет
- МБПродюсер
Мэттью
Бэйкер
- ТДПродюсер
Томас
Декай
- ВУАктриса дубляжа
Василиса
Ушакова
- ПВАктриса дубляжа
Полина
Войченко
- ИЧАктриса дубляжа
Ирина
Чумантьева
- ТЛАктриса дубляжа
Татьяна
Литвинова
- ИОАктриса дубляжа
Ирина
Обрезкова
- ЛКХудожница
Лесли
Кэвэна
- ДВМонтажёр
Джеймс
Вандеуотер
- КХОператор
Карим
Хуссэйн