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Wink
Фильмы
Специалист
Фильм Специалист
2025, Dhurandhar
Боевик, Триллер
18+
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О фильме
Секретный агент Аджит Довал выполняет опасную миссию, связанную с геополитическими конфликтами.
Страна
Индия
Жанр
Боевик
,
Драма
,
Триллер
Качество
Full HD
Рейтинг
—
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Актёры и съёмочная группа фильма «Специалист»
АД
Адитья
Дхар
Режиссёр
М
Мадхаван
Актёр
СА
Сара
Арджун
Актриса
РС
Ранвир
Сингх
Актёр
АР
Арджун
Рампал
Актёр
СД
Санджай
Датт
Актёр
АК
Акшай
Кханна
Актёр
РБ
Ракеш
Беди
Актёр
МГ
Манав
Гохил
Актёр
АД
Адитья
Дхар
Сценарист
АД
Адитья
Дхар
Продюсер
СМ
Сидху
Манприт
Продюсер