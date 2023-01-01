Спасшиеся с острова Черепахи (фильм, 1976) смотреть онлайн бесплатно
6.31976, Спасшиеся с острова Черепахи
Приключения140 мин18+
О фильме
Жан-Артюр Бонавантюр работает клерком в турагентстве. Однажды ему вместе с коллегой по работе Дюпорье приходит в голову гениальная мысль: а что если предложить туристам отдых-экстрим? Группу высаживают на необитаемый остров, дикая природа, ни еды, ни крова над головой, ничего. «Робинзон, позаботься о себе сам!» Гендиректор турагентства идею поддерживает, но на свою беду назначает Ришара руководителем первой группы. А Ришар во главе группы - угроза для туристов, сравнимая с крокодилами и анакондами, вместе взятыми.
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СтранаФранция
ЖанрПриключения
Время140 мин / 02:20
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ЖРРежиссёр
Жак
Розье
- Актёр
Пьер
Ришар
- ЖВАктёр
Жак
Вильре
- МРАктёр
Морис
Риш
- РГАктёр
Рене
Грос
- БДАктёр
Бернар
Дюмен
- ЛГАктриса
Лиз
Гичерон
- БПАктриса
Бернадетт
Палас
- МВАктриса
Мариз
Вискар
- КдАктриса
Клеа
де Оливейра
- БМАктриса
Бейби
Мэйлспайн
- АСАктёр
Ален
Сард
- ЖБАктёр
Жан-Франсуа
Бальмер
- МФАктриса
Марана
Фернандес
- АЭАктриса
Арлетт
Эммери
- МЛАктёр
Марсель
Лене
- ЖРСценарист
Жак
Розье
- ЖППродюсер
Жак
Пуатрено
- ЖРМонтажёр
Жак
Розье
- КМОператор
Колен
Мунье
- ДККомпозитор
Доривал
Каимми
- НВКомпозитор
Нана
Васконцелос