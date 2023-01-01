Спасшиеся с острова Черепахи (фильм, 1976) смотреть онлайн бесплатно

Жан-Артюр Бонавантюр работает клерком в турагентстве. Однажды ему вместе с коллегой по работе Дюпорье приходит в голову гениальная мысль: а что если предложить туристам отдых-экстрим? Группу высаживают на необитаемый остров, дикая природа, ни еды, ни крова над головой, ничего. «Робинзон, позаботься о себе сам!» Гендиректор турагентства идею поддерживает, но на свою беду назначает Ришара руководителем первой группы. А Ришар во главе группы - угроза для туристов, сравнимая с крокодилами и анакондами, вместе взятыми.



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