Спасшиеся с острова Черепахи
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Спасшиеся с острова Черепахи

Спасшиеся с острова Черепахи (фильм, 1976) смотреть онлайн бесплатно

6.31976, Спасшиеся с острова Черепахи
Приключения140 мин18+

О фильме

Жан-Артюр Бонавантюр работает клерком в турагентстве. Однажды ему вместе с коллегой по работе Дюпорье приходит в голову гениальная мысль: а что если предложить туристам отдых-экстрим? Группу высаживают на необитаемый остров, дикая природа, ни еды, ни крова над головой, ничего. «Робинзон, позаботься о себе сам!» Гендиректор турагентства идею поддерживает, но на свою беду назначает Ришара руководителем первой группы. А Ришар во главе группы - угроза для туристов, сравнимая с крокодилами и анакондами, вместе взятыми.

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Страна
Франция
Жанр
Приключения
Время
140 мин / 02:20

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Спасшиеся с острова Черепахи»