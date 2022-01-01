Спасибо за службу (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Кадет погибает при посвящении, но училище хочет замять ситуацию. Драматическая картина «Спасибо за службу» — фильм 2022 года о восстановлении справедливости, основанный на реальных событиях.



На церемонии принятия новичков в ряды элитной армейской академии Сен-Сир происходит трагедия. Один из будущих офицеров, парень по имени Айса, которому всего лишь 23 года, умирает. Его брат Исмаэль, старший в семье, начинает занимается похоронами. Вскоре он узнает, что гибель Айсы можно на самом деле расценивать как непредумышленное убийство. Однако Армия отрицает ответственность за проступок, стоивший жизни молодого человека. Тогда Исмаэль решает идти до конца — добиться правды, чтобы воздать должное уважение любимому брату, который был готов служить своей стране.



Сможет ли герой очистить память брата от лжи, столь удобной для военного руководства? Узнаете, если будете смотреть «Спасибо за службу» (2022) онлайн на видеосервисе Wink.



Спасибо за службу смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.