Спасибо
Актёры и съёмочная группа фильма «Спасибо»

Режиссёры

Владимир Тарасов

Режиссёр

Актёры

Мария Виноградова

Актриса
Василий Ливанов

Актёр
Роман Филиппов

Актёр

Сценаристы

Генрих Сапгир

Сценарист

Художники

Даниил Менделевич

Художник

Операторы

Михаил Друян

Оператор

Композиторы

Борис Шнапер

Композитор