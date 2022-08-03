Рассказ о молодых супружеских парах, которые по разным причинам не хотят иметь детей.. Аист приносит младенца в разные семьи. Занятые своими делами взрослые отказываются от ребeнка. В результате аист относит ребeнка в своe гнездо и воспитывает его сам.

