Спасибо, аист! (фильм, 1978) смотреть онлайн бесплатно
8.11978, Спасибо, аист!
Мультфильм, Для самых маленьких9 мин12+
О фильме
Рассказ о молодых супружеских парах, которые по разным причинам не хотят иметь детей.. Аист приносит младенца в разные семьи. Занятые своими делами взрослые отказываются от ребeнка. В результате аист относит ребeнка в своe гнездо и воспитывает его сам.
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм, Для самых маленьких, Короткометражка
КачествоSD
Время9 мин / 00:09
Рейтинг
6.2 КиноПоиск