Спасибо, аист!
Wink
Детям
Спасибо, аист!

Спасибо, аист! (фильм, 1978) смотреть онлайн бесплатно

8.11978, Спасибо, аист!
Мультфильм, Для самых маленьких9 мин12+

О фильме

Рассказ о молодых супружеских парах, которые по разным причинам не хотят иметь детей.. Аист приносит младенца в разные семьи. Занятые своими делами взрослые отказываются от ребeнка. В результате аист относит ребeнка в своe гнездо и воспитывает его сам.

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм, Для самых маленьких, Короткометражка
Качество
SD
Время
9 мин / 00:09

Рейтинг

6.2 КиноПоиск