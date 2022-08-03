Спаси себя сам! (Спаcайтесь сами!)
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Спаси себя сам! (Спаcайтесь сами!)

Спаси себя сам! (Спаcайтесь сами!) (фильм, 2020) смотреть онлайн

7.32020, Save Yourselves!
Комедия, Фантастика89 мин18+

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О фильме

Современная пара из Бруклина Джек и Су, как и многие из их друзей, зависят технологий и не могут выпустить телефоны из рук. Они решают пожить неделю в изолированном доме в лесу, отключают телефоны и какое-то время наслаждаются гармонией с природой. Но вскоре выясняется, что Земля подверглась инопланетному вторжению.

Страна
США
Жанр
Комедия, Фантастика
Качество
Full HD, SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
5.8 IMDb