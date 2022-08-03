Спаси себя сам! (Спаcайтесь сами!) (фильм, 2020) смотреть онлайн
7.32020, Save Yourselves!
Комедия, Фантастика89 мин18+
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О фильме
Современная пара из Бруклина Джек и Су, как и многие из их друзей, зависят технологий и не могут выпустить телефоны из рук. Они решают пожить неделю в изолированном доме в лесу, отключают телефоны и какое-то время наслаждаются гармонией с природой. Но вскоре выясняется, что Земля подверглась инопланетному вторжению.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Фантастика
КачествоFull HD, SD
Время89 мин / 01:29
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ЭУРежиссёр
Элинор
Уилсон
- СМАктриса
Сунита
Мани
- ДРАктёр
Джон
Рейнольдс
- БСАктёр
Бен
Синклер
- ДЭАктёр
Джон
Эрли
- ДФАктриса
Джо
Файрстоун
- ГРАктёр
Гари
Ричардсон
- ДДАктриса
Джоанна
Дэй
- ЗШАктриса
Зенобия
Шрофф
- ЭСАктриса
Эми
Седарис
- ЭУСценарист
Элинор
Уилсон
- КДПродюсер
Кара
Дюрретт
- АЭПродюсер
Ади
Эзрони
- ТБПродюсер
Татьяна
Беарс
- ББХудожница
Брук
Беннетт