Спаси себя сам! (Спаcайтесь сами!) (фильм, 2020) смотреть онлайн

Современная пара из Бруклина Джек и Су, как и многие из их друзей, зависят технологий и не могут выпустить телефоны из рук. Они решают пожить неделю в изолированном доме в лесу, отключают телефоны и какое-то время наслаждаются гармонией с природой. Но вскоре выясняется, что Земля подверглась инопланетному вторжению.

