Спартак
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Спартак

Спартак (фильм, 1960) смотреть онлайн

9.11960, Spartacus
Драма, Биография180 мин18+

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О фильме

История гладиатора Спартака, его возлюбленной Варинии и честолюбивого римского полководца Красса. Непреодолимая тяга к свободе заставляет Спартака поднять легендарное восстание рабов, ставшее важнейшей вехой мировой истории.

Страна
США
Жанр
Военный, Исторический, Приключения, Драма, Биография
Качество
SD
Время
180 мин / 03:00

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Спартак»