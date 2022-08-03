Спартак (фильм, 1960) смотреть онлайн
9.11960, Spartacus
Драма, Биография180 мин18+
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О фильме
История гладиатора Спартака, его возлюбленной Варинии и честолюбивого римского полководца Красса. Непреодолимая тяга к свободе заставляет Спартака поднять легендарное восстание рабов, ставшее важнейшей вехой мировой истории.
СтранаСША
ЖанрВоенный, Исторический, Приключения, Драма, Биография
КачествоSD
Время180 мин / 03:00
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.9 IMDb
- СКРежиссёр
Стэнли
Кубрик
- ЭМРежиссёр
Энтони
Манн
- КДАктёр
Кирк
Дуглас
- ЛОАктёр
Лоуренс
Оливье
- ДСАктриса
Джин
Симмонс
- ЧЛАктёр
Чарльз
Лотон
- ПУАктёр
Питер
Устинов
- ДГАктёр
Джон
Гэвин
- НФАктриса
Нина
Фош
- ДААктёр
Джон
Айрленд
- ГЛАктёр
Герберт
Лом
- ДДАктёр
Джон
Долл
- ДТСценарист
Далтон
Трамбо
- ПУСценарист
Питер
Устинов
- КДПродюсер
Кирк
Дуглас
- ЭЛПродюсер
Эдвард
Льюис
- АААктёр дубляжа
Алексей
Алексеев
- ВДАктёр дубляжа
Владимир
Дружников
- МВАктриса дубляжа
Мария
Виноградова
- ВХАктёр дубляжа
Виктор
Хохряков
- Актёр дубляжа
Евгений
Весник
- ВХудожник
Валлес
- РАХудожник
Расселл
А. Гаусман
- РЛМонтажёр
Роберт
Лоуренс
- ИЛМонтажёр
Ирвинг
Лернер
- РМОператор
Расселл
Метти
- АНКомпозитор
Алекс
Норт